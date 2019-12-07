В Штатах умер экс-майор КГБ, выдавший ЦРУ советские шифры

С помощью полученных данных американские спецслужбы в 1980-тых разоблачили несколько советских агентов.

В городе Вьенна штата Вирджиния в возрасте 73 лет умер бывший майор КГБ Виктор Шеймов, который в 1980 году с помощью ЦРУ сбежал из СССР, сообщила газете The Washington Post его жена Ольга.

По словам Ольги Шеймовой, ее муж умер еще 18 октября от осложнений из-за болезни легких.

Виктор Шеймов работал в восьмом главном управлении КГБ, которое отвечало за защиту средств связи и создание шифров. До майора он дослужился к 32 годам.

В 1979 году Шеймов обратился в американское посольство в Варшаве с просьбой помочь сбежать из России в обмен на важную информацию. В следующем году его вместе с женой и дочерью вывезли в США, где он и жил до самой смерти.

Как пишет The Washington Post, решение сбежать Шеймов принял из-за разочарования в советском режиме: он подозревал КГБ в убийстве одного из своих друзей, который критиковал власть.

Шеймов помог американским властям найти двух завербованных советской разведкой сотрудников Госдепартамента и еще одного сотрудника ЦРУ. Также он рассказал о причастности СССР к убийству президента Афганистана Хафизуллы Амина в 1979 году и покушению на папу Римского Иоанна Павла II в 1981 году.

По информации российских и американских исследователей, с использованием полученной от Шеймова информации, американские спецслужбы разоблачили несколько советских агентов (их имена не назывались) и на протяжении нескольких лет дешифровали сообщения военной разведки СССР.

В 1999 году в городке Лорел (штат Мэриленд) Шеймов зарегистрировал и стал президентом компании по услугам в сфере компьютерной безопасности Invicta Networks. Впоследствии перевел ее в штат Вирджиния. Компания прекратила существование в начале 2010-х годов.

В 2012 году Виктор Шеймов опубликовал книгу на английском языке “Киберпространство и безопасность, фундаментально новый подход”, а также художественный роман “Золото партии”. В 2014 году он написал продолжение к книге “Башня секретов”. Затем до 2017 года вел блог о компьютерной безопасности на личном сайте.