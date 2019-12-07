У Зеленського немає жодних шансів на зустрічі в Парижі — думка

У Зеленського немає ніяких шансів знайти мирне рішення з Росією на зустрічі в Парижі. І проблема зовсім не в Зеленском. Навіть якщо б президентом України був би Медведчук, то і він не впорався б з цим завданням.

Причина цього полягає в тому, що НАТО різко підвищила ставки у своєму протистоянні з Росією.

Пройшов днями ювілейний саміт НАТО одноголосно прийняв наступні рішення:

1. НАТО заявило, що Росія становить загрозу для країн НАТО.

2. Різко підняти бюджет НАТО. Мова вже йде вже про астрономічним суми.

3. НАТО буде продовжувати програму підвищення обороноздатності країн Балтії та Польщі.

Росія, безумовно, візьме кроки у відповідь на таку резолюцію, що не залишає Україні шансів на мирне рішення в Донбасі.

Повторюю, мова йде про стратегічне мирному вирішенні, а не простому припинення вогню.

Обидві сторони, — і НАТО, і Росія, — відкрито готуються до війни один з одним. Всі розуміють, що вона практично неминуча.

Інтрига полягає лише в тому, на якій території сторони поміряються силами. Україна є найбільш вірогідним претендентом на це…