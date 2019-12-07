Вражає!: З’явилося відео, як два винищувачі супроводжують політ ракети «Нептун»

З’явилося вражаюче відео польоту протикорабельної ракети Р-360 комплексу РК-360МЦ “Нептун” на військовому полігоні Алібей на Одещині. Відео опублікував Український мілітарний канал.

Напередодні крилата ракета Р-360 комплексу РК-360МЦ “Нептун” успішно пройшла етап випробувань, під час яких здійснила політ у кілька сотень кілометрів по заданому маршруту і висотах, ніж успішно підтвердила льотні характеристики.

РК-360 МЦ – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельної ракетою призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантных кораблів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, і берегових радіо-контрастних цілей, в простих і складних метеорологічних умовах, в будь-який час доби і року, при активному вогневому і радиоэлектроном протидії супротивника.