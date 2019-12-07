Чому Тимошенко не з’явилася до Шустера: дві причини — експерт

Саме Тимошенко здатна була предметно проїхатися по переговорних позиціях Зеленського: вона давно заявляє про капитулянтском характер «мінська»…

Політичні телепередачі дивлюся в специфічному ключі: порівнюючи промовлене політиками і вироблене ними враження зі своїми припущеннями.

Про це написав минулої ночі в Фейсбуці політичний експерт Олександр Кочетков, коментуючи вчорашню програму «Свобода слова» Савіка Шустера на ахметовському телеканалі «Україна».

Так ось. Для мене президент Зеленський виступив абсолютно передбачувано: переконливо і чарівно, володіє темою, але його виступ жодного уявлення про те, що буде обговорюватися в Парижі, зрозуміло, не дає. Так, до речі, і повинно бути.

Парубій ще більш передбачуваний. Тому що одномірний і примітивний, а його програмна платівка давно заїла на одному псевдопатриотическом треку.

І зрозуміло, чому Порошенко відправив його замість себе — щоб не вислуховувати резонне: з якого дива ти лицемірно протестуєш проти того, про що сам і домовився з Путіним?

Вакарчук також не здивував: співає з чужого — порошенківському — голоси, темою війни на Донбасі не володіє досконало, як, втім, і більшістю інших політичних тем.

Про Арахамию міркувати не цікаво в принципі не фігура.

А ось злегка здивувала активна і жорстка підтримка Зеленського з боку Кравчука і Саакашвілі.

Те, що обидва, м’яко кажучи, недолюблюють Порошенко — не секрет. Але звучала однозначна риторика щодо недопущення мітингів «Ні капітуляції», в які ПАП вже неабияк вклався — це досить несподівано. Самих мітингів це, зрозуміло, не зупинить, але от охочих долучитися поуменьшит.

І вже зовсім мене спантеличило непоява на програмі Тимошенко.

ЮВТ могла не прийти на зашкаливаюшую за рейтингом телепередачу лише в двох випадках.

1. Вона настільки захворіла, що прибути на ефір просто не в змозі, але тоді чому не попередили Савіка?

2. Відбулися домовленості з Зеленським, які включали непояву Тимошенко в ефірі.

Ставлю на другий варіант. Тому що бачив, як ЮВТ здатна збиратися і буквально переламувати свій хворобливий стан для якихось важливих справ.

Зрозуміло, що саме ЮВТ була здатна предметно проїхатися по переговорних позиціях Зеленського: вона давно заявляє про капитулянтском характер «мінська», а в її передвиборчій кампанії була альтернатива «мінську» у вигляді розширеного «будапештського формату», так що риторика заготовлена.

Тому ВАЗ цілком міг піти на якісь домовленості.

Про що — скоро дізнаємося. Якщо, звичайно, домовленості існують.