Жителя Буковини заарештували на три місяці за знущання над тещею

У Сторожинці Чернівецької області чоловіка засудили до трьох місяців арешту за домашнє насильство.

Про випадок на Буковині повідомили у прокуратурі Чернівецької області.

Повідомляється, що чоловік систематично вчиняв психологічне насильство у ставленні до своєї тещі, безпричинно конфліктував з 61-річною жінкою, ображав її нецензурними словами.

Обвинувачений Свою провину визнав повністю, попросив вибачення у тещі і пообіцяв, що переїде в інше житло. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох місяців арешту.