Как выглядит колледж в Одессе после пожара (фото)

4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар. 5 декабря в больнице все еще находятся 29 пострадавших, среди которых 15 несовершеннолетних и семеро спасателей. 14 человек считаются пропавшими, с ними нет связи со вчерашнего утра.

Пока известно об одной погибшей. Это 16-летняя учащаяся колледжа Ксения Бабенко. Девушка выпрыгнула из окна горящего здания. В больницу ее доставили в крайне тяжелом состоянии, через некоторое время она умерла.

Одесское издание «Думская» с помощью дрона засняло, как выглядят верхние этажи и крыша горевшего здания.

Большая часть крыши выгорела, кое-где нет перекрытий между этажами.

Через окна в одном из опустевших помещений виден электрообогреватель — вероятно, отопления было не достаточно, и приходилось греться таким способом.

По предварительным выводам ГСЧС, пожар начался на третьем этаже, где закоротило неисправный удлинитель.

В настоящее время каркас сгоревшего здания находится в удовлетворительном состоянии, однако все внутренние стены могут обрушиться.

glavcom.ua