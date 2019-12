Стал известен самый сексуальный клип года

Составлен рейтинг самых сексуальных музыкальных видео 2019 года.

Список, подготовленный порталом Popsugar, возглавила работа американской певицы Арианы Гранде 7 rings. Видео было опубликовано в январе и с тех пор набрало более 639 миллионов просмотров.

На второе место поставили клип рэп-исполнительницы Никки Минаж Megatron, а на третье — Low Key певицы Ally Brooke и хип-хоп-артиста Tyga.

Кроме того, в топ-10 вошли такие музыкальные видео, как Don’t Call Me Up британской певицы Mabel, Ruin My Life шведки Зары Ларссон, Let Me Love You Риты Оры, More Than That артистки Lauren Jauregui, Waves американской певицы Normani и рэпера 6lack, Twerk Карди Би и дуэта City Girls, Electricity Дуа Липы, группы Silk City, Diplo и .