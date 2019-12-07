На Закарпатті в магазині спалахнула масштабна пожежа

В смт Буштино Тячівського району Закарпатської області в суботу, 7 грудня, сталася масштабна пожежа в магазині будівельних матеріалів.

Повідомлення про інцидент по вул. Головна надійшло рятувальникам о 12:36, передає прес-служба обласної Держнс.

Для ліквідації вогню до місця НП було направлено два відділення вогнеборців 8-ї державної пожарноспасательной частині р. Тячів, державного пожежно-рятувального поста смт Вишково та місцевої пожежної команди смт Тересва.

Уточнюється, що площа пожежі на момент прибуття пожежників на місце становила близько 2000 кв. метрів. Було прийнято рішення залучити додаткові сили та засоби від 10-ї державної пожарноспасательной частині р. Хуст та місцевої пожежної команди с. Чумальово.

В 13:43 пожежа була локалізована. На місці працює вісім одиниць техніки та 35 чоловік особового складу.