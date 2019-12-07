Винесло двері і розгромило вікна: в Росії рвонув газ в багатоповерхівці

У російському місті Тюмень в суботу, 7 грудня, стався вибух газу у чотириповерховому житловому будинку.

За попередньою інформацією, в результаті події загинув працівник газової служби, ще три людини постраждали. Про це повідомляє місцевий сайт «Говорить Москва«.

Після вибуху в будівлі почалася пожежа. Обставини НП з’ясовуються.

Як повідомляє 360tv.ru в квартирі на першому поверсі стався вибух газу, в результаті чого вилетіли шибки і винесло вхідні двері. Всередині під’їзду постраждали стіни і стеля.