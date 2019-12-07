У мережі показали фото трагічно загиблого бійця ОС

У ніч на 7 грудня обірвалося життя водія розвідувального взводу 2-го батальйону 95-ї бригади Ігоря Волинця — позивний Єнот.

Прощання з бійцем відбудеться в селі Голубівка Житомирської області 8 грудня в 11:00. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Юлія Толмачова.

«Знову трагічна новина… Як же так, Єнот? За ці роки ви стали рідними, близькими, ви стали своїми. Чому???… Вічна пам’ять герою», — написала волонтер.

У коментарях користувачі соціальної мережі висловили співчуття рідним і близьким загиблого бійця. Багато знали Ігоря, як сміливого і позитивної людини.

Скріншот