Грустный праздник: реакция лабрадора на свадьбу хозяйки взорвала Сеть

Фотограф Перри Фарлоу специализируется на свадебной тематике. Одного раза она снимала очередную церемонию и заметила, что перед выходом к алтарю невеста Кристен Дюпри начала сильно волноваться. Девушка вспомнила о своем любимом псе Зике, которого попросила привести.

Лабрадор с самого утра находился в компании жениха и его друзей и успел соскучиться за хозяйкой.

И когда он увидел ее, тем более в непривычном образе, то с радостью бросился к ней.

А Перри вовремя успела включить фотоаппарат и запечатлеть волнительные моменты на пленку.

Фарлоу признается, что любит, когда домашние питомцы принимают участие в семейных фотосессиях.

У владельцев животных сразу возникают искренние эмоции, благодаря которым получаются шикарные кадры.

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Вот и Зик смог раскрепостить Кристен, и девушка сразу расслабилась, и искренняя улыбка озарила ее лицо. Пес был очень аккуратен и не испортил подвенечный наряд своей хозяйки.

Во время торжества Зик был наравне с гостями, и даже один из напитков назвали его именем. Видно, что в этой семье очень любят пса, а он отвечает своим хозяевам взаимностью.

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Пользователей facebook поразили неподдельные эмоции на снимках невесты со своим четвероногим другом, и они засыпали девушку восторженными комментариями.

: Новости Ю