Євродепутати масово пишуть листи Apple через «російського Криму»

Понад півтора десятка депутатів Європейського парламенту написали листа керівництву компанії Apple, в якому нагадали, що окупований Крим є частиною України, і закликали коректно вказувати приналежність півострова в додатках Apple Maps та Weather.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Головними ініціаторами звернення стали голова групи «Друзі Європейської України» в Європарламенті Петрас Ауштревичус. Кожен депутат надсилає лист індивідуально, щоб у Apple звернули увагу на кількість звернень. Станом на вчора, 6 грудня, в перший день кампанії, це зробили більше 15 євродепутатів.

У листі, текст якого оприлюднив українське представництво, депутати називають рішення Apple показувати окупований Крим частиною Росії для російських користувачів тривожної поступкою впливу російського уряду.

«Стирання територіального суверенітету в умовах геополітичного конфлікту дуже тривожне — міжнародне право повинне цінуватися вище, ніж прибуток. Наше повідомлення є чітким: жодна країна не може стояти вище міжнародного верховенства права, тому викликає тривогу, що такі приватні компанії як Applе готові підривати зазначені закони, щоб підтримувати споживчі відносини з РФ», — йдеться в листі.

Парламентарії закликали Apple відкоригувати позначення Криму у відповідності з міжнародним правом і служити взірцем не тільки в розвитку технологій, але і відповідній етичній поведінці.

«Неможливо ігнорувати страждання населення Криму під російською анексією, включаючи випадок Олега Сенцова, кримськотатарського режисера і активіста, який став лауреатом премії Сахарова в 2018 році після 5 років несправедливого ув’язнення. Багато інші кримські політичні в’язні залишаються ув’язненими в Росії за сфабрикованими звинуваченнями «, — йдеться в листі.

Компанія Apple відреагувала на вимоги РФ і для російських користувачів в своїх додатках стала позначати Крим частиною Росії. Реагуючи на міжнародну критику, Apple заявила, що перегляне свою політику щодо позначення «спірних територій» і може внести зміни в майбутньому. У компанії пояснили, що не робили ніяких змін в картах, які відображаються за межами Росії, а зміни в РФ були змушені зробити з-за закону, який набрав чинності у цій країні.