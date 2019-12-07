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Єрмак заявив, що Мінські угоди потребують уточнень

07.12.2019

Сьогодні, 7 грудня, помічник президента Андрій Єрмак заявив, що Мінськими угодами потрібні уточнення.

Про це він розповів в інтерв’ю газеті Die Welt.

Як вважає Єрмак, нове керівництво нашої країни дотримується зобов’язання, передбачувані Мінськими угодами, так що очікує взаєморозуміння від протилежний боку. При цьому він зазначив, що угоди затверджено п’ять років тому і на даний момент вони потребують уточнення.

Андрій Єрмак також заявив, що українська сторона розраховує на підтримку європейських партнерів під час саміту 9 грудня в “нормандському форматі” між Росією, Україною, Францією і Німеччиною.

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