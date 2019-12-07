Не просимо нічого: Лукашенко назвав умови інтеграції з Росією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко згоден на інтеграцію з РФ, але при рівних економічних умовах для підприємств.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Про це він сказав на переговорах у Сочі з російським президентом Володимиром Путіним.

«Не просимо нічого, не наполягаємо ні на чому. Ми домовилися давно, розвиваючи наш договір, — люди і суб’єкти господарювання повинні мати рівні умови для життя і роботи. Рівні умови — більше нічого не треба», — сказав Лукашенко.

За його словами, він не домагається від Росії зниження цін на газ чи нафту, але хоче, щоб інтеграція відбувалася в умовах економічної рівності для підприємств.

«Ми не просимо, як деякі кажуть, дешевий газ, дешеву нафту. Ми готові і за $200 купувати газ (в даний час ціна на російський газ для Білорусі становить $127 за 1 тис. куб. м., — ред) і купувати нафту не за $63 за барель. Головне, щоб рівні були умови», — уточнив Лукашенко.

Відразу після протокольних вступних слів двох президентів у приміщенні зникло світло.

«Це Дмитро Пєсков (прес-секретар президента РФ, — ред). Я знаю», — пожартував Лукашенко.