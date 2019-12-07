Українські інженери показали панораму місячної бази майбутнього

Фахівці КБ «Південне» представили проект місячної дослідної бази, яку планують побудувати в майбутньому.

Про це повідомляється на сайті конструкторського бюро.

Відзначається, що на Третьому міжнародний симпозіумі Асоціації «Місячної села» КБ «Південне» представило своє бачення освоєння і дослідження Місяця поряд з представниками іноземних космічних агентств.

В рамках концептуального проекту фахівці сформували зовнішній вигляд місячної бази і представили його у форматі панорами.

«Узагальнені терміни реалізації проекту, а також основні технічні характеристики розроблюваних систем: космічна транспортна система для доставки екіпажу і вантажів на поверхню Місяця і повернення на Землю, типові конструкції місячних модулів, засоби пересування по поверхні Місяця тощо», — йдеться в повідомленні.