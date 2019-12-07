Трио народных хитмейкеров Потап, Винник и Полякова презентовали зажигательный клип на песню «Свят! Свят! Свят!» для фильма «Скажене Весілля 2».

Композиция стала официальным саундтреком к украинской комедии. Песня «Свят! Свят! Свят!» посвящена всем любимым праздникам страны.

По сюжету видеоклипа зрители празднуют вместе с артистами, приехав к ним в гости. Так, Потап снова женился. «Мы решили сыграть еще одну свадьбу, только на этот раз киношную. У меня еще свежие воспоминания о том, как это – быть женихом, поэтому я чувствовал себя в этом образе уверенно», – признался продюсер.

Кроме того в клипе гости кушают паски вместе с Олегом Винником: «С большим уважением отношусь к этому празднику и его традициям, поэтому для меня был очень важным момент, когда я выносил гостям собственноручно приготовленную паску».

А Новый год украинцы встретили с Олей Поляковой: «Хороший праздник как концерт, с которого люди не выходят до самого окончания. Все удалось, если гости расходятся утром довольные и веселые! Как мы с ребятами после съемок клипа».

Какой же праздник без профессионального ведущего, роль которого в видео исполнил главный тамада «Скаженого Весілля» – Назарий Запухляк (Юрий Горбунов). Авторами идеи стали режиссеры Максим Шелковников и Денис Маноха. Производство – MOZGI Production.

Народное трио начинает праздничный марафон в ожидании большой премьеры – комедия «Скажене Весілля 2» уже с 25 декабря во всеукраинском кинопрокате.