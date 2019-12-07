Завтра на Банковій стартує “попереджувальна” акція для Зеленського

У неділю, 8 грудня, о 19:00 під офісом президента Володимира Зеленського в Києві розпочнеться акція “Висадка на Банковій”, приурочена до початку саміту в “нормандському форматі”, який відбудеться 9 грудня.

Як попереджають організатори, акція триватиме протягом усієї ночі та весь день понеділка, 9 грудня.

“9 грудня пан Зеленський поїде до Парижа, де буде про щось домовлятися із Путіним. Про що – гадки не маємо. І ніхто не має. Виходячи із наших інсайдів і відкритої інформації складається враження, що українська сторона не має взагалі ніякого плану дій. Тому результати перемовин принципово непередбачувані”, – зауважується в повідомленні організаторів у фейсбуці.

Як зазначають ініціатори акції, є кілька варіантів проведення “нормандського саміту”: “Можуть ні про що не домовитись (і це далеко не найгірший варіант), а може бути й так, що Україна в особі пана Зеленського візьме на себе зобов’язання, наприклад, провести прямі перемовини із маріонетками з ОРДЛО — тім самим фактично визнавши “ДНР” та “ЛНР”. Або, як варіант, підпише контракт про газ з “Газпромом”, за яким Україна знову потрапить у залежність від РФ. Або розведе війська по всій лінії розмежування…”

“Ми впевнені, що пан Зеленський на перемовинах буде налаштований більш обережно, якщо знатиме, що вдома його чекатимуть… в усіх сенсах”, – підкреслюється в анонсі події.

“Якщо Україна в особі Зеленського не здасть позиції, не домовиться із ворогом і не капітулює – добре. Якщо навпаки – тим гірше для Зеленського і його оточення. Поснідаємо в пеклі”, – попереджають організатори, закликаючи взяти з собою на акцію поганий настрій — мовляв, “є підозра, що він знадобиться”.

Тім годиною поліція, Нацгвардія та інші правоохоронні органи і спецслужб заявляють, що готові забезпечуваті публічну безпеку та правопорядок під час масових заходів у Києві 8-9 грудня.

“Ми провели низку зустрічей із організаторами цих акцій. Наша позиція — усі вони не повинні переходіті межу закону. У цілодобовому режимі вже розгорнуто роботу ситуаційного центру МВС. Ми будемо моніторити ситуацію й оперативно ухвалювати рішення”, – заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час координаційної наради в Головному управлінні Національної поліції Києва.

Нагадаємо, Арахамія закликав підтримати Зеленського на саміті в Нормандії “як на футболі”.