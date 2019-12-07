Ворог двічі застосував заборонені міномети калібру 82 мм на Донбасі, з початку доби втрат немає

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Як уточнює прес-служба Об’єднаних сил, два обстрілу укріплень українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання “Північ” – неподалік від Новолуганского (з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї) і Майорска (з мінометів калібру 82 мм).

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи “Схід” противник здійснив три обстрілу позицій Об’єднаних сил: поблизу Новоселівки Другий (з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів), Широкіно (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї) і Павлополя (з станкових протитанкових гранатометів).

Відзначається, що протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.