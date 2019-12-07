Наемники РФ в Ливии сбили американский дрон: в Пентагоне сообщили подробности

В Министерстве обороны США считают, что российские наемники в Ливии сбили американский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Африканское командование Вооруженных сил США.

Беспилотник неназванного типа был потерян армией США в районе столицы Ливии Триполи 21 ноября. Американские военные считают, что он был сбит комплексом ПВО российского производства. Управлять им могли российские наёмники или солдаты взявшей город в осаду Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

По словам представителя Африканского командования, в США уверены, что люди, сбивавшие беспилотник, не знали, что он принадлежал США. Они считали, что дрон принадлежит противоборствующей стороне, уверены в американской армии. Однако военные Хафтара отказались вернуть обломки, утверждая, что не знают где они находятся. Американские военные в это не верят.

После свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году несколько вооружённых группировок пытаются установить свой контроль над территорией страны. Наиболее крупные силы сосредоточены вокруг Правительства национального согласия, сформированного при поддержке ООН, и так называемого правительства в Тобруке, которое поддерживается бывшим Хафтар и его вооруженные формирования.