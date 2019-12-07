Листувався з «повіями»: Разумков сказав, чому Яременко все ще в Раді

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Яременко не пішов з Верховної Ради після скандалу з секс-листуванням, оскільки немає законодавчої норми, яка зобов’язує його це зробити.

Таку заяву в інтерв’ю Дмитру Гордону в суботу, 7 грудня, зробив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Він дипломат з величезним досвідом. Але сталося так, як сталося. Треба віддати належне, він написав заяву про відхід з посади голови комітету», – сказав глава парламенту.

Гордон у свою чергу зазначив, що Яременко повів себе «як бовдур» і повинен був добровільно піти. «Чому товариші по партії не сказали: «Йди, не ганьби нас?» – запитав ведучий.

«Це індивідуальне рішення. У законодавстві немає такої норми. Особисто я вважаю, що імперативний мандат – це правильна історія», – відповів Разумков.

Гордон також зазначив, що Єлизаветі Ясько, яку у фракції висунули на пост Яременко, однак не підтримали при голосуванні, всього 29 років і вона може не вистояти перед «монстрами і асами міжнародної політики».

«Це рішення фракції. Вона очолює делегацію в ПАРІ. Вона, мабуть, показала потрібні якості для цього», – заявив Разумков.