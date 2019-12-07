«Прибрати неможливо»: Разумков розкрив проблему з нардепом-ґвалтівником Іванісовим

Депутата Романа Іванісова, виключеного з фракції «Слуга народу», у якого виявили судимість за зґвалтування, неможливо позбавити мандата згідно з наявними юридичним нормам.

Таку заяву в інтерв’ю Дмитру Гордону в суботу, 7 грудня, зробив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Іванісова прибрати неможливо… З юридичної точки зору піти його змусити ніхто не може: ні я, ні парламент», – сказав він.

Разумков підкреслив, що, на його особисту думку, було б правильно, якби Іванісов покинув Раду.

«Я розумію, що це [скандал з нардепом] б’є по нам усім і з точки зору професійно, з точки зору політично і з точки зору просто по-людськи», – додав політик.

«Якщо чесно, я розумію, що знайти цю інформацію було неможливо, треба було «копати»… Навіть коли ви задаєте це питання в якості запиту, ви отримуєте ту довідку, яка мала місце бути. Тому що це погашена судимість, вона ніде не світиться. Щоб її «розкопати», потрібно знати цей фактаж», – пояснив Разумков.