Вандали розмалювали інсталяцію навпроти Бессарабського ринку в центрі Києва

Невідомі вандали розмалювали інсталяцію «Протистояння», яка встановлена біля порожнього п’єдесталу пам’ятника Леніну, на початку бульвару Шевченка на Бессарабській площі в Києві. Змивати написи автор скульптури не збирається.

Про це стало відомо з повідомлення “Сьогодні”.

Як повідомляється, на кулі коричневого кольору в декількох місцях невідомі червоною фарбою написали «СРСР».

«Я бачив ці написи. Що можу сказати… Значить така реакція нашого суспільства на об’єкт мистецтва. Якщо скульптура викликає у когось асоціації з космічним кораблем, значить все може бути… Швидше за все, відмивати написи ми поки не будемо. Нехай наповнюють кулю новими «шедеврами», щоб розуміти, на якому ми світі… Така реакція людей на сучасне мистецтво говорить про багато що, потрібно розуміти, в якому складному місці знаходиться ця тимчасова інсталяція. А відмити “Протистояння” можна буде, коли робота переїде в інше місце”, – розповів “Сьогодні” скульптор Олексій Золотарьов.

Відзначається, що близько інсталяції облаштувалися безхатченки, яких ніхто не проганяє.