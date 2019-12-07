Народ вірить йому: що пообіцяв Зеленський в ефірі у Шустера

Президент України Володимир Зеленський 6 грудня взяв участь у ток-шоу Свобода слова «Славіка Шустера».

Президент пообіцяв:

— узгоджений текст формули Штайнмайера буде імплементований в закон «про особливий статус», але тільки після того, як будуть виведені всі російські війська і буде роззброєні незаконні військові формування в ОРДЛО;

— якщо Німеччина і Франція будуть слабо підтримувати Україну, то Володимир «зробить все, щоб вони були на нашій стороні»;

— в момент виборів на нині непідконтрольного території Донбасу Україна вже повинна контролювати свою кордон

— Держава не говорить з бойовиками.

Підтримка студії ахметівського, по суті опозиційного каналу в розмірі 99% говорить про те, що народ їй вірить.

Не зацікавлені в успіху України тільки в Кремлі і лідери так званої української опозиції в особі Петра Порошенка, Юлії Тимошенко та можливо Станіслава Вакарчука.