При гасінні пожежі у Ворзелі на Київщині рятувальники виявили тіло жінки

Сьогодні вночі, 7 грудня, сталася пожежа в приватному будинку на вул. Кленової у Ворзелі Київської області. При гасінні пожежі бійці ДСНС виявили тіло жінки 1935 року народження без ознак життя.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби ГУ ДСНС в Київській області.

“По прибуттю рятувальників було встановлено, що горить приватний житловий будинок на 4-х власників площею 350 кв. м”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що повідомлення про пожежу було отримано в 5:35, у 7:34 вогонь було локалізовано, а повністю ліквідовано – о 8:55.

До гасіння пожежі залучалися 17 чоловік особового складу та 4 одиниць техніки.

Причина пожежі на даний час встановлюється.

Нагадаємо, 6 грудня о 11:20 у Святошинському районі по просп. Перемоги, 123 на території колишньої фабрики “Каштан” виникла пожежа. Займання сталося в одноповерховому металевому ангарі на площі орієнтовно 500 кв. м. З будинку вивели 40 осіб, постраждалих немає.