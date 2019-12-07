Українці отримають електронні водійські права: що це і як буде працювати

Оформити електронні водійські права українці зможуть самостійно і безкоштовно

Що таке електронні права

Електронні права та електронний техпаспорт — це цифровий образ виданих пластикових водійських прав та технічного паспорта, який містить унікальний електронний ідентифікатор (QR-код). Простіше кажучи, в спеціальному додатку на вашому смартфоні будуть зберігатися ваші документи.

Як оформити електронні права

Для того, щоб оформити електронні водійські права і електронний техпаспорт потрібно буде завантажити на смартфон мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Дія» і пройти електронну ідентифікацію.

Всі дані повинні бути в єдиній інформаційній системі МВС. Там буде необхідна інформація, яка зазначається у посвідченні водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, в тому числі оцифрована фотографія. Після ідентифікації та наявності всіх даних електронні документи автоматично сгенерируются.

Крім цього, в самому додатку обіцяють зробити кнопку швидкого перевипуску прав у разі втрати з подальшою відправкою нового документа поштою.

До того ж, з допомогою програми «Дія» українці зможуть перевірити справжність чужих документів. Для цього достатньо буде просто сфотографувати відповідний QR-код, і програма відправить запит в необхідний реєстр. Після чого на екрані з’явиться відповідь про те, чи дійсний документ. З часом у додаток хочуть додати студентські квитки, ідентифікаційні номери та паспорта.

Коли з’являться електронні права в Україні

Точної дати запуску нововведення ще немає. За словами міністра цифровий трансформації, додаток для запуску тестується і в перших числах грудня все буде готове до релізу, правда, новинку представлять трохи пізніше. Чиновник розповів, що вже за два тижні до Нового року можна буде скористатися цифровими правами.

Чи обов’язково оформляти електронні права

Ні, це зовсім не обов’язково. Нововведення передбачено лише для зручності водіїв, колишні варіанти документів також залишаються в силі.

Як ці права зможуть перевірити поліцейські

Водієві не обов’язково буде носити пластикове посвідчення, а його відсканований варіант буде в телефоні – поліцейський під час перевірки зможе зчитати QR-код. У тому випадку, якщо у поліцейського не виявиться з собою приладу, який допоміг би вважати код, він зможе зателефонувати на базу і перевірити справжність посвідчення.

Скільки це буде коштувати

І програма, і саме оформлення електронних документів буде для українців абсолютно безкоштовним.

Які є обмеження

Створити електронну версію документів зможуть лише власники водійських прав нового зразка — пластикові. Посвідчення і техпаспорта радянського зразка, а також ламіновані (видавалися в 1990-2000-х роках) оцифрувати буде неможливо.

Якщо ж власники документів старого зразка захочуть отримати електронні документи, їм потрібно буде обміняти права на нові, які можна буде оцифрувати.

Крім цього, в базі даних МВС немає фотографій в правах, які були видані до 2013 року. Але в Минцифре відзначають, що за згодою людини, у разі відсутності фотографії в транспортному реєстрі, вона буде підтягуватися з демографічного реєстру, що допоможе вирішити цю проблему.

Навіщо потрібні електронні права

У Минцифре підрахували, що 108 тис. осіб в Україні втратили свої права в минулому році. До того ж, українці заплатили 71 млн. грн. штрафів за те, що у них не було при собі прав чи техпаспорта під час керування автомобілем.

Смартфони ж завжди під рукою. Тому наявність електронні цифрових прав і техпаспорта істотно полегшить життя як самим українцям, так і поліції.