Поспіх потрібна лише при ловлі бліх. Хто нарадив Зеленському так поспішати на зустріч з Путіним?

Невже важко було зрозуміти, що до листопада 2020, точніше, – до виборів президента США, не слід було чіпати тему Донбасу і Криму?

Тихий і спокійний Мінськ несподівано сколихнувся протестом проти інтеграції з Росією незважаючи на запевнення «бацьки» Лукашенка – ні в який союз з Росією він не збирається, а розмови про створення спільного уряду і парламенту це байки і фантазії невгамовних «журналюг». Гаразд. Нехай буде так, хоча це не зовсім так.

Про це пише сьогодні в блозі «Оглядача» голова Фонду «Стоп Інформ Терор» (США) Герман Обухів.

Москва рулить і в’є мотузки з Мінська, оскільки той повністю залежить від енергетичних поставок Росії. Білорусь це не Литва, яка давно вже обрубав майже всі економічні зв’язки з Росією, так що ріка Німан пов’язує Білорусь і Литву суто географічно. Приїхавши з Мінська в Вільнюс, відразу бачиш різницю у всьому, не тільки в архітектурі, але і в політиці та економіці.

Україна теж не Білорусь, однак дехто хоче зробити з неї щось подібне. Тут ми потрапляємо вже в дзеркальну протилежність – у Нормандії і до бажання як керівництва країни, так і більшості населення України, співпрацювати і дружити з ними, без віз і на рівних. На жаль, поки не виходить.

Який мудрець нарадив президенту Зеленському поквапитися на зустріч з Володимиром Путіним?

Ця зустріч а) швидше за все нічого не дасть, б) може погіршити і без того зіпсовані війною відносини двох країн.

Невже важко було зрозуміти, що до листопада 2020, точніше, – до виборів президента США, не слід було чіпати тему Донбасу і Криму? Поспіх потрібна тільки при лові бліх.

Трамп – не помічник Україні, він більше нашкодить, ніж допоможе. Конфлікт в Донбасі може зважитися тільки самими жорсткими санкціями США щодо Росії, а не переговорами з Путіним.

Не йдеш з Донбасу – отримай ембарго на продаж газу. Не йдеш з Криму – отримай ембарго на продаж нафти.

Це 45% бюджету Росії. Через рік там почнеться голод, а через два народні хвилювання.

Більше того – якщо подати позов у Міжнародний суд у Гаазі за крадіжку Криму, а це не три копійки, то в разі позитивного рішення цього суду можна заарештовувати рухоме і нерухоме майно Росії. Суду перестануть плавати, літаки літати, закриються всі торгпредства Росії за кордоном.

Якщо довести, що олігархи Росії по суті володіють капіталами країни, почати конфіскацію їх вілл і яхт за кордоном.

Думаєте, Путін почне з-за цього ядерну війну? Він може бути і не проти поураганить в світі, тільки хто йому дасть це зробити?

Це в теорії армія Росії третя у світі за своєю потужністю, насправді вона не в змозі чинити опір ні НАТО, ні навіть Китаю. Сьогодні війною не вирішити нічого, можна тільки знищити самого себе.

Хочеш миру – готуйся до війни. Цю народну мудрість в офісі президента і Мзс не засвоїли. Той, хто обороняється має більше шансів перемогти, ніж той, хто наступає.

У війни немає компромісу, є або переможці, або переможені. У кожного з 14 тисяч загиблих громадян України в цій війні є принаймні десять родичів і друзів, які проти війни, але не за капітуляцію. Це вже 140 тисяч і в кожного з них знайдеться сотня співчуваючих і обурених. Ось вам і 14 мільйонів.

Багато з них голосували за Зеленського і припинення війни, проте вони з таким же успіхом проголосують за його імпічмент, якщо буде підписана капітуляція.

У президента дехто з помічників по зовнішній політиці має бізнес з російським олігархом і другом Путіна Роттенбергом.

Що такий помічник може нарадити Зеленському? Самі здогадайтеся.