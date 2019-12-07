Хакери намагалися зламати сайт президента

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що хакери постійно атакують банківську систему України, а нещодавно — спробували зламати сайт президента.

Про це він сказав у розмові з журналістами після засідання РНБО, передає FaceNews.ua.

«Постійно атакується наша банківська система, атакуються певні ресурси, які є в офісі президента, нещодавно був атакований безпосередньо сайт президента. Це було два тижні тому. Короткий проміжок часу — за рахунок того, що дуже швидко вдалося зробити локалізацію, то майже ніхто не помітив, що був такий збій», — сказав Данилов.

За його словами, Україна протягом місяця зазнала 11 хакерських атак, тому тема кібербезпеки була однією з трьох основних тем, які піднімалися сьогодні на закритому засіданні РНБО.

«Якщо ми говоримо про диджитализации та цифровізації держави, то повинні розуміти, що ця цифра повинна бути захищена», — сказав Данилов.