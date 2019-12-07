Медушевська: Макарович закликав всіх 8 грудня йти не на Майдан, а храм – молитися за Париж, за Нормандію, за Зеленського

Популярний блогер і телеведуча Ірина Медушевська у своєму блозі пише про те, що неймовірне задоволення вчора змогли отримати всі, хто дивився «Свободу слова ” Савіка Шустера».

Найбільше сподобалися метаморфози першого президента України, любителя підспівати, хто платить, Леоніда Кравчука. Спочатку сивочолий президент, як зазвичай, раптом помітив, що набрана в студію аудиторія його підтримує бурхливими оваціями і відсотком взаємодії на екрані, і ось плечі його распрямились, талан оратора прокинувся. А тут ще Саакашвілі, забувши про свої майдани з Богуцької з криками «Київ, вставай, у нас немає трусів!» почав закликати всіх молитися за Зеленського.

За словами Медушевської, Макарович подумав про себе: «а, що так можна було?» і урочисто закликав Арахамию та інших членів команди Зеленського, додавши до цієї компанії ще і Тимошенко, мабуть для купчастості, 8 грудня йти в храм і молитися. За Париж, за Нормандію, за президента Зеленського.

Блогер зазначає, під кінець передачі Зеленський навіть вірш прочитав, видатного російського класика Пушкіна, після чого навіть «наїхав» на Савіка, який не виявив належних почестей його персони, так як відчував себе чинним президентом, єдиним і неповторним, мислителем і державним діячем світового масштабу. Медушевська додає, перед молінням в неділю не завадило б нагадати Кравчуку, що гординя – смертний гріх.