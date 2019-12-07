Політтехнолог: завдання Шустера – збити настрою до протестів – виконана на відмінно

Савік Шустер любить постійно говорити, що він незалежний журналіст і робить свою роботу якісно. Вчора вся країна могла переконатися в цьому, замовлення він дійсно виконав якісно.

Мета вчорашньої програми «Свобода слова Савіка Шустера» — збити настрою до протестів – виконана на відмінно. Про це у своєму блозі пише політтехнолог Віктор Уколов.

Він зазначає, Зеленський прийшов на програму у військовій формі, хоча хотів говорити про світ. Насправді Зеленський не має права на військову форму, як ухильники. Розуміючи цей свій недолік в день ЗСУ, він зіграв фальшиво, як актор, роль військового. Зеленський захищав ідею стіни з Донбасом – почав обґрунтовувати риторично, що лінія фронту – це нібито вже стіна. Так виникає питання – Зеленський не вірить в успіх своїх переговорів? Адже раніше Єрмак розповідав, що Україна побудує стіну на лінії фронту тільки у разі провалу переговорів, як «план Б». У відповідь на питання про амністію керівників бойовиків Зеленський відповів, що амністія буде для тих, у кого руки не в крові. А руки «президента» так званої «ДНР» Дениса Пушилина в крові чи ні? Якщо він віддавав наказ про обстріл в результаті яких загинули українці?

Уколов зазначає, найбільше сподобалося, що 96% глядачів у студії підтримали політику Зеленського по встановленню миру на Донбасі. Насправді це лише імітація соціології. У сюжеті програми зізналися, що студію Шустера не беруть «представників політичних сил», тобто людей, які дійсно розбираються в політиці. Їх опитують «в єдиному колективі» і результати опитування, які видно на екрані, впливають на вибір інших. Це взагалі не соціологія – це шоу, але Шустер робить вигляд серйозності.