Цимбалюк: як тільки Зеленський почує від Путіна фразу «Україна має», повинен відразу відреагувати

Перед зустріччю з Путіним в рамках «Нормандського формату» президент України Володимир Зеленський повинен для себе зробити один висновок, якщо представники Кремля, включаючи Путіна, говорять фразу «Україна має», тоді їх відразу ж потрібно поправити, тому що Україна Росії нічого не повинна.

Про це у своєму відеоблозі зазначив журналіст УНІАН у Москві Роман Цимбалюк.

Він зазначає, навпаки, це російські загарбники повинні повернути окуповані території, ну, а далі по дрібницях – 3 мільярди доларів за транзит газу та інші виплати за рішенням міжнародних інституцій.

За словами Цимбалюка, улюблені моралі росіян стосуються того, що Україна повинна враховувати інтереси і думки нацменшин і виконувати їхні побажання. У цьому сенсі росіяни кажуть, що українцям треба брати приклад з РФ. Роман Цимбалюк зазначає, напевно, приклад полягає в тому, що росіяни добре накрили національні меншини Донбасу в 2014-2015 роках з артилерії, а потім направили на український схід танки, так сказати, щоб захистити російськомовних.