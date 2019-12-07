Українців чекають зміни ПДР: що потрібно знати

Верховна Рада України підтримала законопроект № 0963 «Про внесення змін до закону України «Про дорожній рух» щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних».

Законопроект підтримали 350 народних обранця, він спрямований на захист прав людей з інвалідністю.

Також у проекті закону сказано, що люди пересувалися на інвалідних візках повинні рухатися по пішохідних доріжках, велосипедним або тротуарах зі швидкістю пішоходів. Враховуючи всі правила і вимоги, які пред’являються до пішоходів.

Якщо людина в інвалідному візку здійснює рух по дорозі, він повинен триматися краю проїзної частини дороги (у правій крайній смузі) і в напрямку автомобілів.

Нові правила дають право людям у візках повертати наліво, а також здійснювати поворот на дорогах, але лише на тих ділянках, на яких є одна смуга для руху в кожному напрямку і немає трамвайних колій посередині проїжджої частини. У процесі руху по проїжджих частинах, люди в інвалідних візках повинні дотримуватися тих же правил, яких дотримуються велосипедисти.

Важливо відзначити, то людям в інвалідних візках заборонено використовувати несправні крісла, перевозити вантажі, які не заважають керувати візком, а також перевозити пасажирів і буксирувати що-небудь.