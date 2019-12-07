Польща хоче купити у Австрії територію колишнього нацистського табору

Сьогодні, 7 грудня, стало відомо, що уряд Польщі має намір купити у Австрії території колишнього нацистського табору смерті Маутгаузен-Гузен: під час Другої світової війни там було вбито десятки тисяч поляків.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише “Європейська правда” з посиланням на Associated Press.

На місці колишнього табору смерті зараз стоять численні житлові будинки, а також офіси австрійських компаній. В уряді Польщі заявляють, що це не відповідає духу місця, де вони зведені.

Моравецький повідомив, що Варшава запропонувала купити ділянку в Австрії в честь пам’яті жертв режиму нацистської Німеччини.

“Ми не можемо допустити, щоб території колишніх таборів смерті перетворилися в місця, не гідні пам’яті”, – заявив Матеуш Моравецький.

З цією заявою він виступив в іншому колишньому таборі смерті Аушвіці, куди нещодавно з першим візитом приїхала німецький канцлер Ангела Меркель.

Заснований в 1938 році Маутгаузен-Гузен був першим табором смерті, який нацистська Німеччина побудувала в окупованій Австрії. До звільнення табору в 1945 році близько 335 тисяч людей перебували в умовах, які призвели до масової загибелі. Там були укладені як критики нацизму, російські військові та польські інтелектуали, так і гомосексуалісти.