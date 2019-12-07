Політолог: команда Зеленського знайшла непоганий варіант перебити реальні 52% рейтингу

Поступово стає зрозуміла причина відвідин президентом України Володимиром Зеленським політичного ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

Якщо говорити коротко, то команда Зеленського знайшла непоганий варіант реагування на 52% рейтингу, скориставшись люб’язним пропозицією олігарха Ріната Ахметова відвідати його телеканал напередодні візиту в Париж на саміт «Нормандського формату». Про це у своєму блозі пише політолог Олексій Голобуцький.

Він зазначає, 96% підтримки ініціатив Зеленського у Шустера, судячи з усього, дійсно задумувався як альтернатива 52% соціології реальної, яку видали днями ряд соціологічно компаній. Більше того: середній виборець цифр з телевізора довіряє більше, ніж абстрактної соціології, бо на екрані він бачить живі особи.

За словами політолога, з такими тенденціями скоро можемо почути і ідею замінити на телевізійні опитування референдуми. І народ підтримає – бо, знову ж таки, телевізору довіряє більше. Тепер пояснюється також сьогоднішня проплачена Офісом президента реклама, на якій картинка з 96% підтримки виступу Зеленського на ТРК «Україна».