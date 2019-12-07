«Заберіть з рук Путіна цей газовий батіг!»: Порошенко виступив з гучною заявою про переговори щодо газу на «нормандської зустрічі»

В ході телемарафону «Червоні лінії», який транслювали кілька телеканалів, п’ятий президент України і лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив, що для Росії поставки блакитного палива завжди відігравали роль інструменту геополітичного тиску, і тому зараз глава Кремля Володимир Путін хоче змусити нашу країну обговорювати їх разом з питаннями про припинення війни на Донбасі.

«Потрібно забрати цей батіг для України з рук Путіна. Приберіть інструмент тиску на нашу країну. Переведіть газ в простій комерційний продукт. Там нічого робити президентам», – сказав Петро Порошенко.

Також він додав, що одразу після того, як влада України почнуть торгувати незалежністю і безпекою країни за ціною газу, це призведе до поразки.

«Україна не продається. Українською незалежністю не торгують. Українська армія не продається, українська мова, українська земля не продається ніяким комерсантам, тим більше ніякому Путіну. Саме це та «червона лінія», яку точно перетинати не потрібно», – розповів п’ятий президент України.