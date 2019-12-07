Дружина Лещенко все-таки поїхала в Москву: фотофакт

Діджей Анастасія Топольская (DJ Nastia), дружина колишнього народного депутата України, журналіста Сергія Лещенка, відвідала столицю Росії Москву, щоб виступити в одному з місцевих клубів.

Відповідний пост з’явився на сторінці дівчини у Instagram в суботу, 7 грудня. Її виступ, початок якого заплановано на 5:30 неділі, також анонсували на сторінці клубу Mutabor у форматі stories.

Сама ж Топольская оприлюднила своє відредаговане фото з геолокацією в Москві, підписавши його лаконічно: «Mutabor Тonight (сьогодні ввечері)«.

Зазначимо, пост Топольське викликав гостру реакцію блогера і політтехнолога Олексія Голобуцького. На своєму Telegram-каналі він звернув увагу на те, що Лещенко поставив лайк цій публікації.

Пост Nastia в Instagram

Telegram-канал Олексія Голобуцького

Instagram-сторінка клубу Mutabor

Скріншот

«Особливо блювотні фарби ця «радість у Москві» набуває на тлі сьогоднішнього повернення підконтрольними Росії бойовиками тіла вбитого полковника «Альфи» Дмитра Каплунова.

Ну і післязавтра зустріч у «нормандському форматі» додає специфічних відтінків цієї сімейної ідилії Лещенко-Топольских», – написав він.

Нагадаємо, напередодні дружина Лещенко повідомляла, що поїде в РФ. Вона писала, що «не може дочекатися початку» вечірки.

Анастасія Топольская

instagram.com/nastia.dj

Анастасія Топольская

instagram.com/nastia.dj

Анастасія Топольская

instagram.com/nastia.dj