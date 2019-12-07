У екс-нардепа Оксани Продан серед білого дня вирвали з рук сумку

У екс-депутата Верховної Ради України (фракція БПП) Оксани Продан вирвали сумку з рук в супермаркеті. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Тільки що вирвали з рук сумку. На сходах супермаркету. Серед білого дня», — написала вона.

Однак, на щастя, за її словами, небайдужі молоді люди погналися за зловмисниками. «Злодія побігли наздоганяти кілька людей, один з них виявився спортсменом і втекти злодієві не дав, той кинув сумку і втік. Слава Богу, документи та ключі від всього у мене», — написала вона.

Політик додала, що поліція буде шукати злодія відео з супермаркету, і є шанс знайти його спільними зусиллями.

«Незнайомі люди побігли за злодієм, щоб повернути чужу сумку. Хлопець, який змусив кинути сумку, сказав, що інакше б не зміг. Важливо те, що хороших людей навколо набагато більше, ніж ми думаємо. І це дуже здорово!» — повідомила Продан.

Відзначимо, що вона не називає місто, в якому це сталося, але найімовірніше, мається на увазі Київ.

Скріншот: Facebook.com/ Oksana Prodan