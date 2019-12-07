Зеленський нагородив Притулу орденом «За заслуги» III ступеня

Президент України Володимир Зеленський нагородив ведучого Сергія Притулу, який висловився про антиукраїнської позиції свого екс-колеги, орденом «За заслуги» III ступеня.

З нагоди Міжнародного дня волонтера нагороду від голови держави також отримав фронтмен групи «Антитіла» Тарас Тополя, повідомляється на сайті президента.

Нагадаємо, що День волонтера в Україні відзначили 5 грудня. Згідно з указом № 889/2019, який був опублікований на офіційному сайті президента України, Сергія Притулу нагородили «за громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності і безпеки української держави, активну благодійну та гуманістичну діяльність».

Ведучий і шоумен Сергій Притула вже багато років займається благодійною діяльністю, але публічно зізнався в цьому не відразу. З 2014 року він регулярно допомагає українським захисникам.

«Я дуже радий, що останні 12 років займаюся в тій чи іншій формі благодійністю. Коли займався дитячим будинком, ніде про це не афішував. Тоді це суспільство сприймало з відторгненням. Вважали, що якийсь чувак з телевізора просто піариться на дітях. Тому я про це ніколи не згадував», – каже Сергій.