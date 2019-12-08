Китай побудує сонячну електростанцію в космосі

За словами наукового співробітника CAST Вана Чи, космічна електростанція буде вловлювати сонячну енергію, яка не потрапляє на планету. Ця енергія буде перетворюватися в мікрохвилі або лазерне випромінювання, а потім передаватися назад по бездротовій мережі на поверхню Землі.
Порівняно з традиційними копалинами джерелами енергії, які в більшій мірі виснажуються і несуть відповідальність за серйозні екологічні проблеми, космічна сонячна енергія є більш ефективною і стійкою. За допомогою неї можна буде організувати енергопостачання супутників, важкодоступних районів або регіонів, що постраждали від стихійних лих.
Китай вже здійснив ряд важливих проривів в області бездротової передачі енергії. Зараз випробувальна база будується в місті Чунцин, де будуть вивчати можливості бездротової передачі енергії та її вплив на навколишнє середовище. Обсяг капіталовкладень у реалізацію проекту становить 200 млн юанів (28,4 млн доларів).
Експрес-інформація по країні
Китай (Китайська Народна Республіка) – держава у Східній Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Пекін
Найбільші міста: Чунцін, Шанхай, Пекін, Тяньцзінь, Гуанчжоу, Гонконг, Шеньчжень
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 9 596 960 км2 (3-я в світі)
Населення – 1,375 млрд чол. (1-я в світі)
Офіційна мова – китайська
ІЛР – 0,727 (90-я в світі)
ВВП – $10,35 трлн (2-я в світі)
Валюта – юань
Межує з КНДР, Росією, Монголією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Афганістаном, Пакистаном, Індією, Непалом, Бутаном, М’янмою, Лаосом, В’єтнамом
Як повідомляв «Навколо світу Україна», на непридатних сільгоспугіддях Фукусіми побудують сонячні і вітряні електростанції. Землі Фукусіми, які стали непридатними для використання після катастрофічного ядерного вибуху 2011 року, отримають нове життя. Група японських інвесторів розробила новий план використання угідь: на них побудують масштабні сонячні і вітряні електростанції, які будуть забезпечувати енергією японську столицю.
За матеріалами Новий Час
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