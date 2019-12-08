Потап признался в чувствах солистке группы «ВИА Гра»

Известный украинский рэпер, Алексей Потапенко, и с недавних пор супруг не менее популярной певицы, Анастасии Каменских признался, что влюблялся за жизнь несколько раз. И среди его возлюбленных была и участница группы «ВИА гра». Об этом пишут средства массовой информации.

Как известно, Потап после окончания школы пошел обучаться на преподавателя физкультуры, и вскоре его отправили на практику в одну из киевских школ, где он и встретил ее. Этой девушкой оказалась уже экс-участница группы «ВИА гра», Санта Димопулос. На тот момент она училась в девятом классе, а Алексею Потапенко было 19 лет. И как говорит сам мужчина, она была самой красивой девочкой.

Рэпер, а тогда перспективный преподаватель физкультуры рассказывает, что он в течение всей практики смотрел только на нее, что и не оставалось незамеченным среди одноклассников. По словам мужчины, они подходили к нему после уроков, и начинали угрожать, но, Алексей говорит, что его это не спугнуло, он с ними поговорил: «Я же тоже с Русановки».

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