В Одесі жінка народила дитину в авто через затори на дорогах

Чоловік попросив патрульних супроводжувати машину до найближчого пологового будинку, але дитина народилася біля лікарні.

В Одесі місцева жителька народила дитину прямо в машині з-за пробок на селищі Котовського. Про це напередодні повідомила патрульна поліція.

Відзначається, що на вулиці Головній, що в Суворовському районі, до інспекторів поліції звернувся чоловік і повідомив, що в його машині знаходиться жінка, яка народжує.

Чоловік попросив супроводити їх до найближчого пологового будинку, так як з-за сильних заторів він швидко не зміг би доїхати.

Патрульні включили світлові і звукові сигнали і стали супроводжувати автомобіль, однак, доїхавши до лікарні, жінка народила немовля прямо в салоні автомобіля.

Інспектори надали всю необхідну допомогу для транспортування роділлі в пологовий будинок.

«Жінка народила дівчинку! Бажаємо родині миру і достатку, батькам любові і розуміння, а дитині міцного здоров’я, щастя і добрих чудес в житті», – побажали в патрульній поліції.

Раніше повідомлялося, що американець прийняв пологи у власної дружини, застрягши з нею в пробці на авто. Пуповину довелося перев’язувати шнурком з кросівка. При цьому новонароджена дівчинка ледь не померла з-за того, що пуповина, обвилася довкола шиї. Але батько її врятував.