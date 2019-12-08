На Донеччині загинув боєць ВСУ, ще троє поранені

Ворог застосовував міномети калібру 82 мм, а також гранатомети, великокаліберних кулеметів та інше стрілецьку зброю.

Підрозділи сепаратистів за минулу добу, 7 грудня, 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один український військовий загинув, двоє були поранені і ще один отримав бойову травму. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил в ранковій зведенні в неділю, 8 грудня.

Ворог вів обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріл фіксувалися по позиціях ВСУ в районі населених пунктів Новоселівка Друга, Широкіно, Павлопіль (два рази), Майорск, Новолуганское (два рази), Золоте, Залізне, Луганське.

З початку цієї доби сепаратисти разів обстрілювали українські позиції неподалік Мар’їнки. Бійці ВСУ не постраждали.