Меркель влаштує «рознос» Путіну в Парижі: озвучений проблемний нюанс

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним у «нормандському форматі» може підняти тему вбивства в Берліні польового командира Зелімхана Хангошвили.

Про це повідомляється в матеріалі «BBC News Україна». Відзначається, що Німеччина сподівається на прогрес у переговорах з РФ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, але гучний злочин ускладнило відносини між країнами.

Головний прокурор Німеччини вважає, що, згідно з доказами, замовила вбивство або влади Росії, або керівництво Чечні.

Підозрюваний, який приїхав в країну з РФ незадовго до інциденту, знаходиться під вартою.

«Пані Меркель розповіла, що має намір обговорити це під час зустрічі з Володимиром Путіним, яка відбудеться в Парижі на наступному тижні. Дипломатів оголосили персонами нон грата на підставі відмови співпрацювати зі слідством, сказала вона», – зазначили журналісти.

«Під час майбутньої зустрічі з Путіним Меркель поставить йому незручні запитання не вперше. Мало хто вірить, що він що-то розповість про вбивство в берлінському парку», – сказано в статті.