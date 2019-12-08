У Києві спіймали жебрака, що використала дитини

У Києві В суботу, 7 грудня, на виході зі станції метро «Либідська» затримали дівчину, яка примушувала свою дитину займатися жебрацтвом.

Відзначається, що під час затримання дівчина вела себе неадекватно – агресивно лаялася, матюкалася і кидалася речами. За документами її звуть Вароді Анжела Олександрівна, родом із Закарпаття.

Дівчинка, яку примушували просити гроші, була вся брудна і від неї йшов неприємний запах.

Правоохоронці відкрили проти дівчини кримінальне провадження за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (ч. 1 ст. 150-1 КК) з санкцією статті до 3 років позбавлення волі. Повідомили також органи соціального захисту.

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