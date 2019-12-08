У Миколаєві таксисти перекрили дорогу після кривавого ДТП: опубліковано фото

У Миколаєві ввечері у суботу, 7 грудня, кілька десятків автомобілів таксі заблокували рух по мосту через Південний Буг (Варваровскому).

Це сталося через смертельного ДТП з 21-річний водієм Lexus. В аварії загинув 36-річний таксист Daewoo Lanos і його пасажир.

Таксисти поставили свої машини впоперек проїжджої частини як з боку вул. Великої Морської, так і з боку Варварівки. Таким чином міст повністю перекрили, з обох сторін почала накопичуватися автомобільна пробка.

До місця події були направлені сили поліцейського спецназу. Уточнюється, що автомобілі оперативних служб, швидкої допомоги та рейсові автобуси з пасажирами протестувальники пропускають.

Обурення миколаївських таксистів було викликано, зокрема, тим, що водій Lexus не був узятий під варту відразу після аварії.

В даний час останній затриманий в порядку ст. 208 КПК. Таксисти переконані, що таким протестом вони зможуть домогтися справедливості у цій справі.

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

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Фото з місця інциденту

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Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

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Аварія з таксі в Миколаєві

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Аварія з таксі в Миколаєві

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Аварія з таксі в Миколаєві