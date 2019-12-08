Настя Каменских кардинально изменила имидж

Популярнная украинская исполнительница Настя Каменских активно использует социальные сети, где делиться с подписчиками полезной информацией, домашними снимками и информирует поклонников о новинках своего творчества.

Новой публикацией Каменских стал необычный образ, в котором известная певица появилась в качестве судьи на шоу “Х-фактор”, фото девушка выложила в своем микроблоге Instagram.

Каменских поинтересовалась у поклонников, какое их мнение о такой кардинальной перемене в ее внешности.

Буквально за полчаса публикации набрали свыше 70000 лайков и сотни восторженных комментариев.

Волосы Насти стали ярко-красного, почти пурпурного оттенка, с затемнением у корня, и в качестве укладки певица остановила свой выбор на крупных локонах на концах, точеную фигуру облегает кожаное платье с широкими рукавами и V-образным вырезом.