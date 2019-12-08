В Гонконге перед акцией протеста арестовали более 10 человек

У протестующих обнаружили пистолет и бронежилеты

В Гонконге во время налета правоохранителей перед акцией протеста, проведение которой было разрешено властями региона, задержали 11 демонстрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на bloomberg.

Как сообщается, в воскресенье, 8 декабря, в Гонконге запланирован одобренный властями протестный марш, который организовывает Гражданский фронт по правам человека. Акция протеста начнется в 15 часов по местному времени в парке Виктории, после чего процессия отправится в деловой район города.

Накануне начала акции правоохранители совершили налет на демонстрантов, в ходе которого были задержаны 11 человек. По данным полиции, у протестующих обнаружили пистолет, бронежилеты и баллончики с перцовым спреем.