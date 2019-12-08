Загинув підслідний заступник губернатора Тамбовської області

У Тамбовської області загинув підслідний заступник губернатора Гліб Чулков, який перебував під домашнім арештом. Тіло чиновника знайшли під вікнами квартири, де він відбував арешт. Про це пише ТАСС з посиланням на старшого помічника керівника відомства Олену Кярсну.

«Факт смерті підтверджуємо. За фактом його загибелі слідчими органами регіонального слідчого управління СК Росії організовано проведення процесуальної перевірки, в рамках якої будуть встановлені обставини його загибелі», — повідомила Кярсна.

Чулков був затриманий 16 жовтня за підозрою в шахрайстві, направленому на розкрадання майна комплексу «Рассказовский ринок», який є державною власністю. Йому ставилась частина 3 статті 30 і частини 4 статті 159 КК РФ («Замах на шахрайство»). За рішенням суду віце-губернатор був поміщений під домашній арешт.

Чулков очолював комітет з управління майном Тамбовської області з 2004 року. У 2008 році він був призначений на посаду заступника глави адміністрації області.