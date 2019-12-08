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Стало відомо ім’я володіє збив підлітків автомобілем генерала

08.12.2019

Стало известно имя владеющего сбившим подростков автомобилем генерала

Власником автомобіля Toyota, за кермом якого водій в Нижньому Новгороді збив натовп підлітків, виявився генерал-майор юстиції Олександр Пильганов. Про це повідомляє РЕН ТВ.

Відзначається, що він був звільнений від посади в 2014 році. За даними телеканалу, зараз з його сином Віктором Пильгановым, який перебував за кермом автомобіля, працюють слідчі. За фактом події порушено кримінальну справу.

Раніше повідомлялося, що власником спровокував аварію автомобіля Toyota виявився колишній співробітник поліції. Зазначалося, що в момент дтп він не був за кермом.

 

ДТП сталося 7 грудня. На регульованому перехресті зіткнулися чотири автомобілі, після чого одна з машин врізалася в людей, які перебували на тротуарі. Всі вони рухалися організованою групою в театр.

За даними , постраждали десять підлітків, дев’ять з них були госпіталізовані. Також травми отримали двоє супроводжували школярів дорослих, одна з них померла.

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