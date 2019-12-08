На Кіровоградщині вітчим вбив малюка головою об стінку: трагедія отримала фінал

Чоловіка, який 7 вересня до смерті забив немовля своєї співмешканки на Кіровоградщині, загрожує довічне ув’язнення.

Вітчима дратував дитячий плач і він завдав різні тілесні ушкодження дитині, а потім бив його головою об стінку. Про це повідомили в прес-службі Маловисківського відділу Знаменовской місцевої прокуратури.

«Згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, тілесні ушкодження полягали у вигляді забиття мозку, закритої черепно-мозкової травми, перелому основи черепа і склепіння черепа», — йдеться в повідомленні.

Обвинувальний акт за фактом жорстокого вбивства немовляти направлено на розгляд суду. За ознаками кримінального правонарушення, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України чоловікові загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.