Красуня-українка з нокдауном стала чемпіонкою світу з тайського боксу

Українка Олена Овчиннікова стала чемпіонкою світу з муай-тай серед жінок за версією WBC.

32-річна уродженка Львова перед рідними трибунами перемогла французьку спортсменку, дворазову чемпіонку світу з муай-тай Сінді Сильвестр. 5-раундовий бій завершився одноголосним рішенням суддів.

Вже в перших раундах наша співвітчизниця відправила суперницю в нокдаун. Протягом наступних раундів Лена, атакуючи потужними короткими серіями, мала декілька відмінних моментів достроково виграти поєдинок.

Раніше Олена, яка стала чемпіонкою світу за версією WFMC, захопила вболівальників своєю зовнішністю.

До цього Овчинникова викликала фурор серед американських уболівальників своїм купанням в ополонці. Львів’янка виклала ролик у себе в Instagram, зібравши безліч захоплених коментарів.